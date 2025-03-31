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حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك

حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك
31 مارس 2025 12:41

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية السعيدة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورجالات الدولة وأعيان البلاد والمواطنين.

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وأعرب المهنئون، عن خالص التهاني، بمناسبة عيد الفطر المبارك، راجين من المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الاستقرار والأمان والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وعدد من الشيوخ، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية.

المصدر: وام
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