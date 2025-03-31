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حمدان بن زايد وهزاع بن زايد يزوران محمد بن بطي في منزله

حمدان بن زايد وهزاع بن زايد يزوران محمد بن بطي في منزله
31 مارس 2025 12:35

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد في منزله بمدينة أبوظبي.

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وتبادل سموهما التهاني وأطيب الأمنيات مع معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد وعائلته والحضور، بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعين الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بمزيد من التقدم والرقي والنمو في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله».

المصدر: وام
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