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علوم الدار

جرحى غزة يشكرون الإمارات ويهنئون قيادتها بعيد الفطر

جرحى غزة يشكرون الإمارات ويهنئون قيادتها بعيد الفطر
31 مارس 2025 16:34

تقدمت عوائل المرضى والجرحى خلال زيارتهم للمستشفى الميداني الإماراتي بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية، وأن يجزيه خير الجزاء على دعمه الإنساني المستمر.

كما عبَّروا عن شكرهم العميق لحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة، مشيدين بالمواقف النبيلة للدولة في تقديم العون والمساندة للشعب الفلسطيني، خاصة من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، التي لعبت دوراً حيوياً في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للجرحى والمرضى في قطاع غزة.

وقدم المرضى وذووهم التهنئة للفريق الطبي والبعثة الإماراتية العاملة في المستشفى الميداني الإماراتي، معربين عن امتنانهم الكبير لما يبذلونه من جهود استثنائية في توفير الرعاية الصحية والعلاج للمصابين، مؤكدين أن هذا المستشفى أصبح مصدر أمل للكثيرين في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.

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كما هنأ أشرف جمعة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، صاحب السمو رئيس الدولة، وحكومة وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال «نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وحكومة وشعب الإمارات، والفريق الطبي في المستشفى الميداني الإماراتي».

ويواصل المستشفى الميداني الإماراتي في رفح تقديم خدماته الطبية المتكاملة، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني، وحرصها الدائم على دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتخفيف معاناتهم في هذه الظروف الاستثنائية.

المصدر: وام
الإمارات
غزة
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