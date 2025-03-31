حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين في وفاة والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، خلال زيارته مجلس العزاء بالديوان الأميري، عن خالص تعازيه ومواساته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي من الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرِّقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب سمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.