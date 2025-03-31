محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، صباح اليوم الاثنين، في مجلس زعبيل بدبي، وإلى جانبه، سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.

وتقبّل سموه، بحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، التهاني بهذه المناسبة المباركة من جمع من الشيوخ والوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأعيان البلاد وكبار المسؤولين، الذين هنأوا سموّه بهذه المناسبة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يديم على سموّه موفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم نِعَم الأمن والأمان والرفعة والرقي.

كما تقبّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهاني بالعيد من قيادات وكبار ضباط الشرطة والأمن العام في دبي، وكبار العسكريين السابقين.

كذلك تقبّل سموّه التهاني والتبريكات من رجال الأعمال والتجار الذين تمنّوا لسموّه دوام الصحة والعافية، ولشعب الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.