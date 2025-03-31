«استراحات للعمال» في مواقع البناء بمنطقة الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة حملات تفتيشية دورية على مواقع البناء والإنشاء للتأكد من تطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، ومن تلك المتطلبات توفير استراحات آمنة ومريحة للعمال في تلك المواقع، حيث تولي البلدية اهتماماً كبيراً بالعمال تقديراً لجهودهم المبذولة وتفانيهم في أداء مهامهم. وتعتبر فئة العمال من أهم العناصر الرئيسية التي أسهمت في دعم مسيرة التنمية والبناء، وقد قامت الدولة منذ تأسيسها بسن القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق العمال. وتحرص البلدية على توفير مناطق راحة للعمال في مواقع البناء والإنشاء، والتي تُعد من العوامل الأساسية التي تسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التركيز حيث تمنح الاستراحات العمال فرصة للاسترخاء، مما يساعدهم على تجديد طاقتهم وزيادة تركيزهم عند العودة إلى العمل. بالإضافة إلى تعزيز سلامتهم والحد من الحوادث والإصابات، التي قد تحدث بسبب ضعف التركيز أو التعب الشديد. والتقليل من استهلاك الوقت في التنقل مما يسهم ذلك في تعزيز الصحة العامة.

تحسين بيئة العمل

يُعد توفير استراحات للعمال، خاصة للذين يعملون في مواقع مكشوفة، من العناصر الأساسية، التي تسهم في تحسين بيئة العمل، والذي ينعكس بالإيجاب على الأداء في العمل وضمان سلامة العمال، ويشترط أن تكون هذه الاستراحات مجهزة بالمرافق الأساسية. وأكدت البلدية حتمية وأهمية التقيد التام بكل المتطلبات، التي تعزّز صحة وسلامة العمال، وتحقق السلامة للبيئة المحيطة بالمواقع الإنشائية، وذلك حفاظاً على حياة وصحة العمال وجميع أفراد المجتمع. وتهدف حملات البلدية إلى حماية العمال والمجتمع وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي نحو توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، والتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية.