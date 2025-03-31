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رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الفطر مع الرئيسين العراقي والجزائري ورئيس وزراء باكستان

رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الفطر مع الرئيسين العراقي والجزائري ورئيس وزراء باكستان
31 مارس 2025 23:35

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع فخامة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق الشقيق، وفخامة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. 
وأعرب الجميع عن أطيب أمنياتهم بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى تعالى أن يعيدها على بلدانهم وشعوبهم بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والأمن والاستقرار.

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تهاني
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