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علوم الدار

85 سلعة غذائية بأسعار مخفضة في العين

85 سلعة غذائية بأسعار مخفضة في العين
1 ابريل 2025 01:33

 العين (الاتحاد)

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أعلنت بلدية مدينة العين عن تخفيض أسعار 85 سلعة غذائية واستهلاكية في جميع منافذ التوزيع التابعة لها وذلك استعداداً لعيد الفطر المبارك، كما قامت البلدية بتوفير المواد الغذائية بكميات كافية قبل وخلال فترة عيد الفطر في جميع منافذ التوزيع التابعة لها.
وأوضحت مهرة الظاهري بأن بلدية مدينة العين تحرص على تقديم خدماتها المتميزة، عبر استخدام الأنظمة الحديثة مع توفير العروض الترويجية، التي تأتي وفق أولويات البلدية في تقديم خدمات متميزة وذكية لإسعاد المتعاملين.
وأضافت مهرة الظاهري: تسعى بلدية مدينة العين باستمرار لتطوير خدمة السلع الغذائية المدعمة للأسر المواطنة، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية التي تسهم في تلبية احتياجات المواطنين والتسهيل عليهم، حيث تم رفع عدد سيارات توصيل المواد الغذائية، بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجاني لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

العين
بلدية العين
عيد الفطر
المواد الغذائية
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