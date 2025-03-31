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علوم الدار

الألعاب النارية تضيء أجواء العيد في سماء العين

الألعاب النارية تضيء أجواء العيد في سماء العين
1 ابريل 2025 01:33

إيهاب الرفاعي (العين)
جذبت عروض الألعاب النارية التي انطلقت في استاد هزاع بن زايد، ومبنى بلدية العين أجواء الحماس والمتعة بين آلاف الجماهير التي توافدت للاستمتاع بالعروض المتميزة للألعاب النارية التي شكلت لوحة فنية ألهبت حماس المشاهدين والزوار.
وحرصت المئات من الأسر والعائلات على الخروج إلى المتنزهات والمناطق المفتوحة، خلال الفترة المسائية، للاستمتاع بأجواء عيد الفطر وسط حضور كبير من الزوار وأهالي مدينة العين في مختلف المناطق والمدن.
ويؤكد علي إبراهيم من أهالي مدينة العين، أن الأجواء الرائعة لعيد الفطر في مدينة العين كانت مثالية ورائعة، حيث استمتع الجميع بعروض الألعاب النارية التي شكلت لوحات متميزة من المتعة والإثارة للجمهور الذي اصطف أمام مبنى بلدية العين، لمشاهدة ومتابعة تلك العروض، وقال إنه حرص على اصطحاب زوجته وأبنائه إلى موقع العروض التي تم الإعلان عنها، وكما كان متوقعاً كان هناك عدد كبير من الجمهور لمتابعة تلك العروض التي أضفت المتعة والبهجة على نفوس الجميع.

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واستقبلت حدائق ومتنزهات مدينة العين عدداً كبيراً من الجمهور، للاستمتاع بالأجواء الرائعة التي حرص الجمهور على متابعتها، مع اعتدال الطقس وبرودة درجة الحرارة لتخرج المئات من الأسر والعائلات إلى المتنزهات في ثاني أيام العيد.
وشهدت مسالخ العين إقبالاً كبيراً من الجمهور لذبح الأغنام والمواشي، حيث تضم منطقة العين 11 مسلخاً موزعة على جميع مناطقها لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث عملت البلدية على زيادة عدد القصابين والعمال في المسالخ، بالإضافة إلى تشديد الرقابة الدورية على العاملين، للحفاظ على السلامة المهنية.
وحددت البلدية ساعات العمل في المسالخ يومياً، من الساعة 06:00 صباحاً وحتى 08:00 مساءً في كل من مسلخ الأهالي والعامرة والسلامات وسويحان والهير والوقن والقوع، وأما مسالخ مساكن والفقع ومفقر-1 فتمتد لـ 8 ساعات عمل يومياً، تبدأ من الساعة 07:00 صباحاً وحتى 03:00 مساءً، ويعمل المسلخ التجاري يومياً من الساعة 06:00 صباحاً وحتى 02:00 مساءً، حيث تعمل جميع المسالخ الموزعة في منطقة العين على تطبيق أعلى المعايير الصحية العالمية في مجال عمل المسالخ والفحص البيطري قبل الذبح وبعده، للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، والتخلص الآمن من المخلفات، حفاظاً على الصحة العامة.

الألعاب النارية
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