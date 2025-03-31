الثلاثاء 1 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العيد في الإمارات.. فرحة وأمن وأمان

أبوظبي وجهة مثالية للاستمتاع بأجواء العيد (تصوير: مصطفى رضا)
1 ابريل 2025 01:33

إبراهيم سليم (أبوظبي)
تواصلت فعاليات الاحتفالات بعيد الفطر في العاصمة أبوظبي، حيث شهدت الحدائق والمتنزهات والمراكز التجارية إقبالاً كبيراً من الجمهور، ومحتفلين بالعيد من خارج الدولة أيضاً، إذ تعد أبوظبي الوجهة المثالية للاستمتاع بأجواء العيد بطريقة مختلفة تجمع بين التقاليد والحداثة، وقد أخذت طابعاً احتفالياً مميزاً، حيث زينت الجهات المعنية شوارع المدينة بالأضواء والزينة والعبارات التي تعبّر عن أجواء الفرح والسرور بهذه المناسبة المباركة، مما أضفى على العيد أجواء مليئة بالأنشطة الترفيهية والعائلية المتنوعة.
وتنوعت مظاهر الاحتفالات لثاني أيام العيد لتلبي الأذواق كافة، سواء محبي الفعاليات الثقافية أو السينما أو الوجهات المناسبة للأطفال والعائلات، والاستمتاع بالألعاب النارية في المساء.
وتنافست المراكز التجارية لاجتذاب الشريحة الأكبر، خاصة من الأطفال، وتقديم العروض والخدمات المتنوعة الملبية للأذواق كافة. 
كما فضلت شريحة واسعة من الجمهور الذهاب إلى شاطئ البحر في كورنيش أبوظبي والبطين، وغيرها من الشواطئ الممتدة في الإمارة، فيما استقطبت جزيرة الحديريات مئات الأسر وسط أجواء احتفالية جميلة، وكان للألعاب الرياضية أيضاً دور وحضور كالسباحة وكرة القدم والكرة الطائرة على رمال الشاطئ، وفي مياه البحر الزرقاء.

أخبار ذات صلة
جرحى غزة يشكرون الإمارات ويهنئون قيادتها بعيد الفطر
إسرائيل تصعد عدوانها على الضفة الغربية

وأسهم اعتدال الطقس في الاستمتاع بأجواء العيد في الهواء الطلق، وممارسة هواية السباحة في الشواطئ، أو حفلات الشواء في المناطق المسموح بها، وأيضاً قضاء أوقات ممتعة في المراكز الترفيهية الداخلية أو زيارة المتاحف الثقافية التي تستعرض تراث الإمارة، والفعاليات في جزيرة ياس والسعديات، و«عالم فيراري» وغيرها.
وتنافست مولات أبوظبي في استقطاب الجماهير، حيث تعد من أبرز وجهات الترفيه خلال فعاليات عيد الفطر في أبوظبي، (التسوق والمرح والطعام في آنٍ واحد)، ولا تقتصر المولات على كونها مراكز تسوق، بل توفر تجارب ترفيهية مميزة تناسب العائلات والأطفال، من مطاعم متنوعة ترضي جميع الأذواق إلى متاجر الحلويات والآيس كريم التي تضفي طابعاً خاصاً على أجواء العيد. وتحولت العاصمة إلى مسرح مفتوح للاحتفال، لكل الأطياف.
ومن أبرز المظاهر المميزة للعاصمة أبوظبي «عاصمة التسامح»، الروح السائدة بين جموع المحتفلين من مختلف الثقافات الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفال بالعيد وتقديم الهدايا والمعايدة لإخوانهم، من مختلف الجنسيات، وسط انسجام كامل بين أطياف المجتمع.

احتفالات
الحدائق
المتنزهات
المراكز التجارية
العيد
عيد الفطر
آخر الأخبار
«استئناف أبوظبي»: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
علوم الدار
«استئناف أبوظبي»: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
اليوم 18:00
جهود الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
جرحى غزة يشكرون الإمارات ويهنئون قيادتها بعيد الفطر
1 ابريل 2025
جندي أوكراني يستخدم قاذفة قنابل يدوية خلال تدريب عسكري (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: نعمل مع واشنطن لإعادة بناء علاقاتنا المتضررة
1 ابريل 2025
عمال إنقاذ يبحثون عن ناجين في ماينمار (رويترز)
الأخبار العالمية
تكثيف البحث عن ناجين من زلزال ماينمار وتايلاند
1 ابريل 2025
عاملون بالمجال الإنساني يواسون بعضهم بمقتل زملائهم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
صدمة دولية لمقتل مسعفين وعاملين إنسانيين في غزة
1 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©