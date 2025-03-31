«الموارد البشرية والتوطين» تنظم فعاليات «عمالنا نبض أعمالنا»

دبي (وام)

نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، باقة من الفعاليات الاحتفالية والأنشطة الاجتماعية والترفيهية المخصصة للعمال، في عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك في 10 مواقع على مستوى الدولة.

وجاء تنظيم الفعاليات الاحتفالية، تحت شعار «عمالنا نبض أعمالنا»، بالتعاون بين الوزارة ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

فعاليات منوعة

تضمنت الفعاليات، سحوبات على جوائز قيمة، من ضمنها السحب على سيارة وعروض الفلكلور ومسابقات وتوزيع الهدايا على العمال في مواقع الاحتفالات، التي نظمت في مصفح والمفرق بأبوظبي، وجبل علي بدبي، والصجعة بالشارقة، والجرف بعجمان، وأم القيوين، ومنطقة راكز برأس الخيمة، والحيل الصناعية بالفجيرة، وفي قرية دولسكو العمالية. وشارك عدد من موظفي الوزارة وشركائها العمال أداء صلاة العيد في المواقع، التي شهدت إقامة الفعاليات على مستوى الدولة، وتبادلوا معهم التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

وتأتي الفعاليات الاحتفالية، في إطار المنهجية المستدامة التي رسختها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها لمشاركة العمال في المناسبات والأعياد والمناسبات الوطنية كافة في الدولة، وتعزيز اندماجهم المجتمعي، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز رفاهية العمال وجودة حياتهم، وإدخال البهجة على قلوبهم، والإضاءة على دورهم المحوري في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.