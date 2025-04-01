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حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة حصة بنت حميد الشامسي

حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة حصة بنت حميد الشامسي
1 ابريل 2025 13:49

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة المغفور لها والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال زيارة مجلس العزاء بالديوان الأميري، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم عموم آل المعلا الكرام الصبر والسلوان.

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حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرِّقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

المصدر: وام
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