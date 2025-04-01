حاكم أم القيوين يستقبل المعزين في وفاة الشيخة حصة بنت حميد الشامسي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمجلس العزاء بالديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المعزين في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي والمواساة من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومحمد جمعة النابودة، ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اللولو العالمية».

وتقبل سموه التعازي أيضاً من عدد من الشخصيات ورجال الأعمال والمواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والمصانع والمؤسسات العاملة بالدولة الذين تقدموا إلى سموه بخالص العزاء والمواساة في وفاة والدة سموه الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي، داعين المولى القدير أن يتغمدها برحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.