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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
1 ابريل 2025 17:39

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية.
وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:17 والمد الثاني عند الساعة 03:45 ، والجزر الأول عند الساعة 09:50 والجزر الثاني عند الساعة 21:18.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والمد الثاني عند الساعة 00:05 و الجزر الأول عند الساعة 18:41 والجزر الثاني عند الساعة 07:07.

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