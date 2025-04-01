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الإسعاف الوطني يستجيب لأكثر من 22 ألف حالة طارئة خلال الربع الأول من عام 2025

الإسعاف الوطني يستجيب لأكثر من 22 ألف حالة طارئة خلال الربع الأول من عام 2025
1 ابريل 2025 18:38

أعلنت قيادة الحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم الإسعاف الوطني خدمات الإسعاف والعلاج لـعدد 22,903 حالات على مستوى الدولة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري (من 1 يناير ولغاية 31 مارس 2025).
وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد الحالات التي تم علاجها في موقع البلاغ 9,372 حالة، في حين تم نقل 13,531 حالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ضمن جهود الإسعاف الوطني في الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة.
ويواصل الإسعاف الوطني تقديم خدماته الطارئة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الساعة من خلال التواصل المباشر على رقم الطوارئ 998، بما يضمن استجابة سريعة وفعّالة وتعزيز كفاءة خدمات الإسعاف في مختلف مناطق الدولة.

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