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رئيس الدولة يقدم واجب العزاء إلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته

رئيس الدولة يقدم واجب العزاء إلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته
1 ابريل 2025 19:44

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين في وفاة والدته المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال زيارته مجلس العزاء في الديوان الأميري في أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وعائلة الفقيدة وعموم آل المعلا الكرام، داعياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
الإمارات
محمد بن زايد
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