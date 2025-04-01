«برقا الصقور» في أبوظبي توفر الحماية لـ 120 كائناً حي

هالة الخياط (أبوظبي)

توفر محمية «برقا الصقور» في أبوظبي الحماية لـ 120 كائناً حياً، منها 3 أنواع مهددة بالانقراض، وتعتبر المحمية موطناً للعديد من الموائل الحرجة.

ووفقاً لبيانات هيئة البيئة في أبوظبي، تستضيف المحمية عدداً من الأنواع المهمة المهددة بالانقراض كغزال الريم والحبارى، والأنواع النادرة مثل السحالي ذات الذيل الشوكي، وغيرها من الأنواع التي تنشط ليلاً.

وأشارت هيئة البيئة – أبوظبي إلى أن المحمية تعتبر واحدة من أهم مواقع تكاثر طائر الحبارى والتي تقع في منطقة الظفرة، فهي تتميز بموائل للسبخات الساحلية والسهول الحصوية والنتوءات الصخرية والغابات المزروعة.

وتتميز محمية «برقا الصقور»، التي تمتد على مساحة 79 كم مربعاً، على عكس أي محمية أخرى، بتنوعها البيولوجي وكثافة غطائها النباتي، حيث تمر العديد من الطيور المهاجرة وخصوصاً الصقور.

ويوجد في المحمية 19 نوعاً من الطيور واحد منها مهدد بالانقراض، و6 أنواع من الزواحف واحد منها مهدد بالانقراض، و26 نوعاً من النباتات، و7 أنواع من الثدييات واحد مهدد بالانقراض، وعدد اللافقاريات 62 نوعاً.

وتعتبر محمية «برقا الصقور» الطبيعية موطناً للعديد من الموائل الحرجة، وتوجد فيها العديد من البيئيات المختلفة حيث تمتد الصحائف والكثبان الرملية على مساحة 26 كم مربعاً، بنسبة 33%.

كما يوجد في المحمية السبخة الساحلية التي تشمل سبخة مطي بنسبة 7% وتمتد على مساحة 5 كم مربعة، فيما الواحات والأراضي الزراعية والغابات تمتد على مساحة 9 كم مربعة، بنسبة 11%. وتمتد السهول الحصوية في المحمية على مساحة 38 كم مربعاً، بنسبة 48%.

وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي أن المحمية تتميز باحتوائها على بحيرة صناعية تلعب دوراً حيوياً في توفير موارد مائية للحياة البرية المحلية مما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي وتوفير موارد مائية للحياة البرية المحلية، والحفاظ علي التوازن البيئي وتوفير مصادر الغذاء والماء للكائنات الحية في جميع أنجاء المنطقة.

وحددت «الهيئة» قواعد عامة للحفاظ على المحمية وما تحتويه من كنوز بيئية، كمنع اصطحاب الحيوانات الأليفة، ومنع تلويث التربة والمياه، وعدم إلقاء النفايات، ومنع الضوضاء أو قطع أو دهس النباتات، كما يمنع إطعام الحيوانات البرية، أو إشعال النار. كما يمنع الصيد واستخدام طائرات بدون طيار من غير تصريح، ويمنع التخييم من دون تصريح أو قطع الأشجار، أو استخدام الدراجات الهوائية والمركبات الآلية، ويمنع إتلاف التكوينات الجيولوجية.