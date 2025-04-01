الأربعاء 2 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«برقا الصقور» في أبوظبي توفر الحماية لـ 120 كائناً حي

تحتضن المحمية 19 نوعاً من الطيور (من المصدر)
2 ابريل 2025 01:44

هالة الخياط (أبوظبي)
توفر محمية «برقا الصقور» في أبوظبي الحماية لـ 120 كائناً حياً، منها 3 أنواع مهددة بالانقراض، وتعتبر المحمية موطناً للعديد من الموائل الحرجة.
ووفقاً لبيانات هيئة البيئة في أبوظبي، تستضيف المحمية عدداً من الأنواع المهمة المهددة بالانقراض كغزال الريم والحبارى، والأنواع النادرة مثل السحالي ذات الذيل الشوكي، وغيرها من الأنواع التي تنشط ليلاً.
وأشارت هيئة البيئة – أبوظبي إلى أن المحمية تعتبر واحدة من أهم مواقع تكاثر طائر الحبارى والتي تقع في منطقة الظفرة، فهي تتميز بموائل للسبخات الساحلية والسهول الحصوية والنتوءات الصخرية والغابات المزروعة.

وتتميز محمية «برقا الصقور»، التي تمتد على مساحة 79 كم مربعاً، على عكس أي محمية أخرى، بتنوعها البيولوجي وكثافة غطائها النباتي، حيث تمر العديد من الطيور المهاجرة وخصوصاً الصقور.
ويوجد في المحمية 19 نوعاً من الطيور واحد منها مهدد بالانقراض، و6 أنواع من الزواحف واحد منها مهدد بالانقراض، و26 نوعاً من النباتات، و7 أنواع من الثدييات واحد مهدد بالانقراض، وعدد اللافقاريات 62 نوعاً.
وتعتبر محمية «برقا الصقور» الطبيعية موطناً للعديد من الموائل الحرجة، وتوجد فيها العديد من البيئيات المختلفة حيث تمتد الصحائف والكثبان الرملية على مساحة 26 كم مربعاً، بنسبة 33%.

أخبار ذات صلة
1622 طالباً وطالبة في الموسم التاسع لـ «مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء»
«بيئة أبوظبي» تتعاون مع «تريندز» لخدمة البيئة والمجتمع

كما يوجد في المحمية السبخة الساحلية التي تشمل سبخة مطي بنسبة 7% وتمتد على مساحة 5 كم مربعة، فيما الواحات والأراضي الزراعية والغابات تمتد على مساحة 9 كم مربعة، بنسبة 11%. وتمتد السهول الحصوية في المحمية على مساحة 38 كم مربعاً، بنسبة 48%.
وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي أن المحمية تتميز باحتوائها على بحيرة صناعية تلعب دوراً حيوياً في توفير موارد مائية للحياة البرية المحلية مما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي وتوفير موارد مائية للحياة البرية المحلية، والحفاظ علي التوازن البيئي وتوفير مصادر الغذاء والماء للكائنات الحية في جميع أنجاء المنطقة.

وحددت «الهيئة» قواعد عامة للحفاظ على المحمية وما تحتويه من كنوز بيئية، كمنع اصطحاب الحيوانات الأليفة، ومنع تلويث التربة والمياه، وعدم إلقاء النفايات، ومنع الضوضاء أو قطع أو دهس النباتات، كما يمنع إطعام الحيوانات البرية، أو إشعال النار. كما يمنع الصيد واستخدام طائرات بدون طيار من غير تصريح، ويمنع التخييم من دون تصريح أو قطع الأشجار، أو استخدام الدراجات الهوائية والمركبات الآلية، ويمنع إتلاف التكوينات الجيولوجية.

الصقور
أنواع مهددة بالانقراض
هيئة البيئة
الحبارى
آخر الأخبار
خلال توزيع كسوة العيد على الأطفال (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم هدايا العيد لأطفال المستشفى الميداني الإماراتي
اليوم 01:44
صبي يجلس في عربة تحمل أكياس دقيق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة بلا خبز.. كارثة إنسانية مروعة تعصف بالقطاع
اليوم 01:44
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس (وكالات)
الأخبار العالمية
واشنطن: تشكيل حكومة جديدة في سوريا «خطوة إيجابية»
اليوم 01:44
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: مقتل 322 طفلاً خلال عشرة أيام في غزة
اليوم 01:44
مركبات متضررة عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: الغارات الإسرائيلية اغتيال للقرار الأممي 1701
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©