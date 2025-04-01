الأربعاء 2 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أنماسك».. حل الأمن السيبراني الاستراتيجي لمكافحة الجرائم الرقمية

«أنماسك».. حل الأمن السيبراني الاستراتيجي لمكافحة الجرائم الرقمية
2 ابريل 2025 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تقنيات الاستشعار «عن بُعد» تعيد رسم ملامح المستقبل الفضائي
الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: تطلق مركز الذكاء الاصطناعي الدفاعي في الإمارات قبل نهاية 2025

أعلنت إيدج، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن إطلاق «أنماسك»، حل الأمن السيبراني القوي الذي تقدمه الشركة التابعة لها «أوريكس لابز»، المزودة العالمية للحلول الرقمية المتقدمة المصممة لمساعدة المؤسسات على مراقبة وتأمين وتحسين بيئات الشبكات لديها.وجرى تطوير ذلك الحل بهدف دعم أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الأمن الوطني، حيث يمكّن المستخدمين من تحديد ومكافحة التهديد المتفاقم للأنشطة الضارة عبر الإنترنت.
ومع تنامي استغلال الجهات المهددة لمنصات الاتصال المشفرة والخدمات المجهولة عبر الإنترنت، تواجه أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الأمن تحديات صعبة لحماية المجال الرقمي. واستجابة لتلك التحديات، يُوفر «أنماسك» للجهات المكلّفة المعلومات اللازمة للارتقاء بالمرونة السيبرانية.
دعم الوكالات
تم تطوير «أنماسك» لدعم الوكالات على مواجهة أصعب التهديدات الرقمية الراهنة عن طريق تقديم رؤى مهمة حول الأنشطة الخفية عبر الإنترنت بسرعة ودقة، ويتميز بسهولة اعتماده وتطبيقه على نطاق واسع. ويشكّل الحل جزءاً من محفظة «أوريكس لابز» المتنامية من حلول المعلومات والأمن السيبراني، المطورة للتقييم والمراقبة، إلى جانب تمكين المؤسسات من حماية بيئاتها المكشوفة والتخفيف من حدة تأثير الهجمات السيبرانية الجارية أو المستقبلية.

إيدج
التكنولوجيا
الأمن السيبراني
الإنترنت
آخر الأخبار
خلال توزيع كسوة العيد على الأطفال (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تقدم هدايا العيد لأطفال المستشفى الميداني الإماراتي
اليوم 01:44
صبي يجلس في عربة تحمل أكياس دقيق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة بلا خبز.. كارثة إنسانية مروعة تعصف بالقطاع
اليوم 01:44
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس (وكالات)
الأخبار العالمية
واشنطن: تشكيل حكومة جديدة في سوريا «خطوة إيجابية»
اليوم 01:44
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: مقتل 322 طفلاً خلال عشرة أيام في غزة
اليوم 01:44
مركبات متضررة عقب غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: الغارات الإسرائيلية اغتيال للقرار الأممي 1701
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©