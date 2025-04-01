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حاكم أم القيوين يتقبل تعازي حامد وخالد بن زايد في وفاة الشيخة حصة بنت حميد الشامسي

حاكم أم القيوين يتقبل تعازي حامد بن زايد في وفاة الشيخة حصة بنت حميد الشامسي
1 ابريل 2025 22:33

تقبل صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في وفاة والدته المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، وذلك بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.
وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان - خلال زيارتهما مجلس العزاء في الديوان الأميري في أم القيوين - عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وعائلة الفقيدة وعموم آل المعلا الكرام، داعيين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. حضر مجلس العزاء معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرّقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

 

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