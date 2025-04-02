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علوم الدار

"تريندز" يستضيف ثاني الزيودي في جلسة حوارية

"تريندز" يستضيف ثاني الزيودي في جلسة حوارية
2 ابريل 2025 11:05

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أهمية البحث العلمي في بناء اقتصاد مستدام وتعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات، مشدداً على دور التأهيل والتطوير في تمكين الشباب ليكونوا قادة المستقبل.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت لدى زيارة معاليه، مركز تريندز للبحوث والاستشارات، شارك فيها عدد من الباحثين والباحثات في المركز، وتناولت آفاق التعاون المشترك، ودور البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.

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واستعرض معالي الدكتور الزيودي سبل تطوير الشراكات بين المؤسسات البحثية والجهات الحكومية، مؤكداً أن الابتكار والتدريب المستمر عنصران أساسيان في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل. كما شدد على أهمية تبادل المعرفة والخبرات؛ لضمان استمرارية التقدم والريادة في القطاعات المختلفة.

المصدر: وام
تريندز للبحوث والاستشارات
ثاني الزيودي
البحث العلمي
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