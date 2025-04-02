الأربعاء 2 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحرس الوطني: تنفيذ 168عملية بحث وإنقاذ في البر والبحر خلال الربع الأول

الحرس الوطني: تنفيذ 168عملية بحث وإنقاذ في البر والبحر خلال الربع الأول
2 ابريل 2025 16:31

أعلنت قيادة الحرس الوطني عن تنفيذ 168 عملية بحث وإنقاذ في البر والبحر، داخل الدولة وخارجها، خلال الربع الأول من عام 2025، (من 1 يناير إلى 31 مارس)، في إطار جهود الحرس الوطني المتواصلة لتعزيز الاستجابة الفورية للطوارئ والحوادث، في "عام المجتمع".

ونفذت مجموعة حرس السواحل 23 عملية بحث وإنقاذ في مياه الخليج العربي وبحر عُمان، خلال الربع الأول من عام 2025، فيما نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ 145 عملية خلال الفترة ذاتها، تضمنت 34 عملية بحث وإنقاذ طبي بالتعاون مع الجهات المختصة، و9 عمليات نقل طبي وإسعاف جوي داخل الدولة، و4 عمليات مماثلة خارج الدولة، وعمليات أخرى.

أخبار ذات صلة
استجابة إماراتية
%91 نسبة تملُّك المواطنين للسكن

وأكدت قيادة الحرس الوطني أن هذه العمليات تُجسد التزامها بتقديم خدمات عالية الكفاءة في عام المجتمع، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والمعدات، لضمان سلامة الأرواح والتدخل السريع في مختلف الظروف والمناطق الجغرافية، داعية الجمهور إلى التواصل مع خط طوارئ البحث والإنقاذ على الرقم (995)، وخط طوارئ حرس السواحل على الرقم (996) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تستدعي المساعدة أو التدخل الفوري.

المصدر: وام
عام المجتمع
فرق البحث والإنقاذ
الحرس الوطني
آخر الأخبار
الكويت تبدأ أولى عمليات قطع الكهرباء في 2025
الأخبار العالمية
الكويت تبدأ أولى عمليات قطع الكهرباء في 2025
اليوم 18:02
لابورتا: برشلونة يرد بقوة على حرب «المكاتب»!
الرياضة
لابورتا: برشلونة يرد بقوة على حرب «المكاتب»!
اليوم 17:54
100 مليون يورو تتبخر من برشلونة!
الرياضة
100 مليون يورو تتبخر من برشلونة!
اليوم 17:51
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك
اليوم 17:31
الأرصاد يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة
الأرصاد يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 17:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©