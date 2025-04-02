الأربعاء 2 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يتقبل التعازي من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة في وفاة الشيخة حصة بنت حميد الشامسي

حاكم أم القيوين يتقبل التعازي من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة في وفاة الشيخة حصة بنت حميد الشامسي
2 ابريل 2025 20:56

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمجلس العزاء في الديوان الأميري بأم القيوين مساء اليوم، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، العزاء في وفاة والدته المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي، من سعادة مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.
وأعربت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، عن خالص تعازيها ومواساتها لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وعائلة الفقيدة وعموم آل المعلا الكرام.
حضر مجلس العزاء … معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لأمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرِّقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

 

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة ينعى عبدالله بارون طبيب منتخب الناشئين
بحضور فاطمة بنت هزاع.. المرزوقي يشارك في منافستين بنهائيات «مونديال قفز الحواجز»
المصدر: وام
أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
الإمارات
آخر الأخبار
الصين تطلق روبوتات مخصصة للإسعافات الأولية
الترفيه
الصين تطلق روبوتات مخصصة للإسعافات الأولية
اليوم 22:14
اتحاد الكرة ينعى عبدالله بارون طبيب منتخب الناشئين
الرياضة
اتحاد الكرة ينعى عبدالله بارون طبيب منتخب الناشئين
اليوم 22:12
علماء يكتشفون دليلاً جديداً يربط بين دهون الدماغ ومرض الفصام
الترفيه
علماء يكتشفون دليلاً جديداً يربط بين دهون الدماغ ومرض الفصام
اليوم 22:11
الاتحاد يقترب من الهلال بالرقم 19
الرياضة
الاتحاد يقترب من الهلال بالرقم 19
اليوم 22:09
بحضور فاطمة بنت هزاع.. المرزوقي يشارك في منافستين بنهائيات «مونديال قفز الحواجز»
الرياضة
بحضور فاطمة بنت هزاع.. المرزوقي يشارك في منافستين بنهائيات «مونديال قفز الحواجز»
اليوم 21:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©