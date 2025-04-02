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«إيدج» تكشف عن «ديسكفري-سي آي إم»

«إيدج» تكشف عن «ديسكفري-سي آي إم»
3 ابريل 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت إيدج المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، منصة «ديسكفري-سي آي إم»، نظام مراقبة البنى التحتية الأساسية من الجيل المقبل، والمصممة لمساعدة المؤسسات على حماية ومراقبة أصولها الضرورية.
وأشار روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوريكس لابز»: «لا ريب أن خاصية منصة «ديسكفري-سي آي إم» تُغيّر طريقة حماية المؤسسات لأصولها الأساسية. كما تجمع شراكتنا مع «بيكن رد» بين الأمن الرقمي المتطور واستراتيجيات تخفيف حدة المخاطر، ما يُزود المؤسسات بقدرات المراقبة الآنية والتحليلات الذكية والرؤى الاستشرافية لمواكبة التهديدات الناشئة وضمان سلامة العمليات».

إيدج
مجموعة إيدج
الإمارات
التكنولوجيا المتقدمة
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