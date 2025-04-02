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«إيدج» تعزز شراكتها مع «سينسيبام»

«إيدج» تعزز شراكتها مع «سينسيبام»
3 ابريل 2025 01:03

ريو دي جانيرو (الاتحاد)

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وقّعت إيدج، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اتفاقية جديدة مع مركز إدارة وتشغيل نظام حماية الأمازون «سينسيبام»، والذي يتبع لوزارة الدفاع البرازيلية، ويختص بإدارة وحماية منطقتي الأمازون القانوني والأمازون الأزرق.
وتؤكد تلك الاتفاقية مجدداً على التزام إيدج و«سينسيبام» بمواصلة العمل المشترك، فخلال معرض «موسترا بيد» في برازيليا العام الماضي، وقّع كل من «سيات» و«سينسيبام» خطاب نوايا للحصول على نظام اتصالات فائق الأمان. وسيجري اعتماد النظام بالشراكة مع سيات، الشركة البرازيلية المتخصصة بالأسلحة الذكية وأنظمة الدفاع المتقدمة، والتي تمتلك مجموعة إيدج حصة 50 % فيها.
ويدمج نظام الاتصالات الآمن بين هاتف كاتم «إكس 3 إم» الذكي فائق الأمان من إيدج مع رابط اتصالات الأقمار الاصطناعية وبرمجيات القيادة والتحكّم من سيات، إلى جانب أجهزة الراديو المشفرة من طراز 9001R ورابط «ساتكوم SATCOM» من «سيات» وبرنامج القيادة والتحكم، وأجهزة الراديو من شركة الصناعات العسكرية البرازيلي«IMBEL».
وبصفته حلاً مصمماً خصيصاً، يوفر النظام مزايا هائلة لعملاء مجموعة إيدج في البرازيل وأميركا اللاتينية، حيث يقدّم اتصالات عالية الموثوقية والأمان في بيئات العمليات النائية والأكثر صعوبة.

إيدج
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مجموعة إيدج
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