«بلدية أبوظبي» تطلع وفد «بلدية الفجيرة» على تجربتها في إنارة الطرق

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية الفجيرة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، والاستفادة من التجارب الناجحة والمميزة للارتقاء بالخدمات، وتطوير الأداء بما يخدم المجتمع، ويساهم في تحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية وفداً من بلدية الفجيرة، ضمن إطار زيارات المقارنات المعيارية للاطلاع على التجارب الناجحة والمميزة، والتي من شأنها دعم وتعزيز خدمات النظام البلدي لدى الجانبين.

وتناول الاجتماع العديد من المحاور من أهمها: استعراض تجربة ومشروع بلدية مدينة أبوظبي في مجال تطوير أنظمة إنارة الطرق باستخدام أحدث التقنيات الحديثة المتطابقة مع معايير الاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة والمعتمدة على أجهزة الإضاءة (LED).

كما تناول الاجتماع مناقشة المشاريع والمبادرات المستقبلية.