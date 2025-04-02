«الثريا 4» يستعد لإرسال البيانات قريباً

آمنة الكتبي (دبي)

تستعد «سبيس 42» في الفترة المقبلة لاستقبال بيانات قمر الاتصالات «الثريا 4»، حيث سيوفر القمر الجديد قدرات فائقة، تتيح توسعة نطاق التغطية، ليشمل أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، مما يمكّن العملاء من الاستفادة من الجيل الجديد لحلول الاتصالات الفضائية المتنقلة، ومن المتوقع أن يصل إلى مداره التشغيلي الجغرافي الثابت عند 44 درجة شرقاً بعد أشهر عدة منذ إطلاقه يناير الماضي، وسيكون على ارتفاع حوالي 36 ألف كيلومتر فوق الأرض.

ويمثل القمر «الثريا 4» القلب النابض لحلول من الجيل الجديد من الاتصالات المتنقّلة، وسيساهم «الثريا 4» في توسعة نطاق المنتجات بشكل كبير، مع إضافة أكثر من 15 منتجاً جديداً عند تشغيله الكامل، ويتميز القمر بهوائي بطول 12 متراً يعمل في نطاق التردد L، وحمولة مزودة بمعالجة متقدمة على متنه، تتيح هذه الإمكانيات مرونة توجيه لا مثيل لها لما يصل إلى 3200 قناة مع توزيع ديناميكي للطاقة عبر حزم ترددات متعددة.

ويعد القمر من الجيل القادم «الثريا 4-NGS»، وهو جزء من برنامج تحولي لبناء نظام بيئي جديد وشامل وترقية تقنيات متعددة واجهات هوائية، وحمولة قابلة لإعادة التكوين، كما يوفّر مجموعة واسعة من سرعات البيانات أعلى من 1 ميجابت في الثانية، وأكثر مرونة وأماناً، حيث تم تصميم أنظمة إلكترونية فضائية حديثة لتطوير الخدمات المقدمة، وذلك لمواكبة وصول القمر الصناعي «الثريا NGS-4» إلى مداره في الفضاء.

وتشمل أنظمة التوصيل على القمر الصناعي من ناحية تحويل أنظمة الراديو إلى أنظمة أقمار صناعية، إضافة لأجهزة نقل البيانات على الأقمار الصناعية للأنظمة المختلفة سواء كانت سفناً أو طائرات أو سيارات أو آليات لتوفير خدمات «الإنترنت» والبيانات المختلفة للمستخدمين، وتعمل الأنظمة والإمكانيات الجديدة على تعزيز ريادتها في العديد من المجالات، مثل الحلول البحرية و«إنترنت الأشياء» وحلول البيانات، حيث تقدم مجموعة واسعة من الإمكانيات الإنتاجية، وأعلى السرعات المتاحة في الأسواق، إضافة إلى تعزيز مكانة «الثريا» في سوق الاتصالات الفضائية الصوتية المتنقلة.

ويلعب القمر الصناعي الجديد دوراً هاماً من خلال تزويد العملاء بحلول اتصالات فضائية متقدمة ومعقولة التكلفة، بمستويات أداء وموثوقية وأمان، بالإضافة إلى طرح الجيل الجديد من الاتصالات الفضائية، التي تتضمن تحسيناً وتطويراً شاملاً لمنصاتها الأرضية والفضائية كافة، ما يتيح مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات والحلول عبر نطاق تغطية أكبر.