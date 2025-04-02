«دبي الإنسانية» تفوز بالجائزة الذهبية للابتكار في التكنولوجيا

دبي (الاتحاد)

حصدت «دبي الإنسانية» الجائزة الذهبية في فئة الابتكار في التكنولوجيا ضمن قطاع المنظمات غير الربحية في جوائز «ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود دبي الإنسانية في تطوير منصة «بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية» الرائدة، وهي منصة رقمية تهدف إلى تحويل وتطوير تنسيق وتوصيل المساعدات الإنسانية عالمياً.

يعزّز بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية جهود الاستجابة للأزمات الطارئة، وهو الأول من نوعه من حيث توفير رؤية آنية للمخزون من المساعدات الحيوية في المراكز الإنسانية الدوليّة الرئيسية، بدءاً من دبي وإيطاليا وبنما.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية»: «يشرّفنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة، وهي ثاني جائزة (ستيفي) نحصدها لمنصة بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية».