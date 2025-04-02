الخميس 3 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الإنسانية» تفوز بالجائزة الذهبية للابتكار في التكنولوجيا

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
3 ابريل 2025 01:03

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
طاقم المستشفى الميداني الإماراتي يتبرع بالدم لدعم مصابي غزة
حاكم أم القيوين يتقبل تعازي سرور بن محمد والشيوخ في وفاة حصة بنت حميد الشامسي

حصدت «دبي الإنسانية» الجائزة الذهبية في فئة الابتكار في التكنولوجيا ضمن قطاع المنظمات غير الربحية في جوائز «ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود دبي الإنسانية في تطوير منصة «بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية» الرائدة، وهي منصة رقمية تهدف إلى تحويل وتطوير تنسيق وتوصيل المساعدات الإنسانية عالمياً.
يعزّز بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية جهود الاستجابة للأزمات الطارئة، وهو الأول من نوعه من حيث توفير رؤية آنية للمخزون من المساعدات الحيوية في المراكز الإنسانية الدوليّة الرئيسية، بدءاً من دبي وإيطاليا وبنما.
وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية»: «يشرّفنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة، وهي ثاني جائزة (ستيفي) نحصدها لمنصة بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية».

دبي الإنسانية
دبي
الإمارات
الابتكار
برنامج جوائز ستيفي الشرق الأوسط
جائزة ستيفي الذهبية
آخر الأخبار
ترامب يعلن فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية
الأخبار العالمية
ترامب يعلن فرض رسوم شاملة على الواردات الأميركية
3 ابريل 2025
إطلالة عامة على المسجد الأقصى المبارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إدانات عربية لاقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
3 ابريل 2025
جنديان أوكرانيان يحضران دورة تدريبية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشأن خرق الهدنة
3 ابريل 2025
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: نباشر اتخاذ خطوات لتطوير العلاقات مع سوريا
3 ابريل 2025
طائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية: المشروع الحوثي اقترب من نهايته
3 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©