بلدية منطقة الظفرة تحصد 13 جائزة من جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حصدت بلدية منطقة الظفرة، 13 جائزة مرموقة ضمن جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديرًا لجهودها في تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز الاستدامة، والابتكار في العمليات التشغيلية، وذلك في إنجاز جديد يعكس التزامها بالتميز والريادة في تقديم الخدمات.

ويؤكد هذا الفوز رؤية القيادة الرشيدة في جعل منطقة الظفرة نموذجًا يحتذى به في التنمية والازدهار، من خلال تبني أحدث الممارسات العالمية في مختلف القطاعات.

وعكست هذه الجوائز التزام البلدية الراسخ بالتميز والابتكار في جميع جوانب عملها، حيث اعتمدت على مفاهيم وإستراتيجيات وتقنيات مبتكرة في إدارة الموارد البشرية، عززت بيئة العمل وساهمت في رفع مستوى اسعاد الموظفين وتحقيق الإنتاجية العالية، وهو ما تُوج بحصولها على سبع جوائز في هذا المجال.

وفاز مشروع اللوحات الذكية التفاعلية بجائزة الابتكار في إدارة التقنية والتخطيط والتنفيذ، حيث يهدف إلى متابعة وتحليل بيانات المتعاملين والحالات الواردة من شكاوى واستفسارات وطلبات واحتياجات، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم أفضل الخدمات، وتعد هذه التقنية خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي وتعزيز تجربة المتعاملين بطريقة أكثر ذكاءً وسلاسة.

وفي إطار سعي البلدية لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين ، فقد فاز مشروع نظام سجل المكالمات بالجائزة الذهبية، حيث يساهم النظام في تسهيل إدارة المكالمات وتحسين مستوى الرد، وتأكيدًا على اهتمام البلدية بالبيئة والاستدامة فقد حصدت أربع جوائز في فئات مختلفة، عن التقنية المبتكرة للقضاء على شجرة الغويف.

وتعتبر جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أبرز الجوائز التي تهدف إلى تكريم الإنجازات المتميزة، ويؤكد هذا التفوق قدرة البلدية على مواكبة أحدث التطورات التقنية والإدارية، وترسيخ مكانتها كجهة حكومية رائدة على مستوى المنطقة.