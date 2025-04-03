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علوم الدار

ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة على الدولة
3 ابريل 2025 10:56

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الخميس.

وأوضح "المركز" في منشور على منصة "إكس" أن أقل  درجة  حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي  14.2 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 05:00 وفي دمثة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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