ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الخميس.



وأوضح "المركز" في منشور على منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 14.2 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 05:00 وفي دمثة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.





#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 14.2 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 05:00 وفي دمثة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. pic.twitter.com/rLtYeECPWW — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 3, 2025