تنويه من شرطة أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي عن تنفيذ تمرين بالتعاون مع الشركاء صباح اليوم الخميس.
وقالت شرطة أبوظبي عبر منصة إكس:"تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الخميس الموافق 3 ابريل 2025 بمنطقة (الرحبة) ومدينة(خليفة) في أبوظبي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة ،لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة".
#تنويه | تنفذ #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الخميس الموافق 3 ابريل 2025 بمنطقة (الرحبة) و مدينة(خليفة) في أبوظبي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة ،لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) April 3, 2025