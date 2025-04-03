تنويه من شرطة أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي عن تنفيذ⁩ تمرين بالتعاون مع الشركاء صباح اليوم الخميس.

وقالت شرطة أبوظبي عبر منصة إكس:"تنفذ ⁧شرطة أبوظبي⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الخميس الموافق 3 ابريل 2025 بمنطقة (الرحبة) ومدينة(خليفة) في أبوظبي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة ،لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة".