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علوم الدار

تنويه من شرطة أبوظبي

شرطة أبوظبي
3 ابريل 2025 10:46

أعلنت شرطة أبوظبي عن تنفيذ⁩ تمرين بالتعاون مع الشركاء صباح اليوم الخميس.

وقالت شرطة أبوظبي عبر منصة إكس:"تنفذ ⁧شرطة أبوظبي⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم الخميس الموافق 3 ابريل 2025 بمنطقة (الرحبة) ومدينة(خليفة) في أبوظبي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة ،لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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