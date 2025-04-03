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علوم الدار

متحف المستقبل يستضيف ورش عمل حول موسيقى الذكاء الاصطناعي خلال أبريل

متحف المستقبل
3 ابريل 2025 14:33

يستضيف متحف المستقبل سلسلة من ورش العمل والجلسات التفاعلية التي تتنوع بين الموسيقى وتصميم الصوت ومستقبل الوظائف والغذاء المستدام وتقنيات الصحة والتنفس، بهدف استكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات المستقبلية من خلال تجارب عملية وغامرة يقدّمها خبراء متخصصون.

تنطلق أولى الورش يوم السبت 12 أبريل مع جلسة تأليف الموسيقى باستخدام الذكاء الاصطناعي التي تقام ضمن معرض "المستقبل اليوم"، بين الساعة 3 عصراً وحتى 5 مساءً، وذلك بإشراف منسّق الأغاني الشهير DJ PINKFISH، لاستكشاف طرق ابتكار إيقاعات موسيقية فريدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما يستضيف المتحف للسنة الثانية على التوالي ورشة عمل حول مستقبل الوظائف في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وذلك يوم الأحد 20 أبريل ضمن معرض "المستقبل اليوم"، من الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً.

وتتيح الورشة للمشاركين ممن تبلغ أعمارهم 13 عاماً فما فوق فرصة المشاركة في محاكاة فعلية للتعرف على أسس تصميم تجارب الواقع الممتد (XR) والحوسبة المكانية وسرد القصص التفاعلي.

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وينظّم المتحف يوم السبت 26 أبريل ورشة تفاعلية للطهي المستدام، لعشاق الطهي والطهاة الطموحين ومحبي الاستدامة، ومن تقديم الشيف أروى لوتاه، في الطابق السادس من الساعة 11:00 صباحاً حتى 1:30 ظهراً.

 وتقدم الورشة تقنيات مبتكرة وصديقة للبيئة في إعداد الطعام، استناداً إلى إرث المطبخ الإماراتي الغني، ويتوفر عدد محدود من الأماكن في هذه الفعالية.

وتُقام ورشة تقنيات التنفس كجزء من كجزء من سلسلة الصحة المستمرة في متحف المستقبل، وذلك يوم الأحد 27 أبريل في الطابق الثالث، من الساعة  6:45 صباحاً حتى 8:45 صباحاً، وتركّز على المبادئ العلمية الصحيحة للتنفس وأثرها على تعزيز المناعة وتحسين الهضم وتحقيق السلام النفسي، حيث تساعد هذه الجلسة على زيادة القدرة على التحكم في الصحة وزيادة الحيوية.

لمزيد من المعلومات حول هذه الفعاليات والتسجيل فيها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمتحف المستقبل: (https://museumofthefuture.ae/en/programs ).

المصدر: وام
متحف المستقبل
الذكاء الاصطناعي
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