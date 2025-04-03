45 ألف مكالمة استقبلتها «شرطة دبي» خلال عيد الفطر

دبي (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، ومركز الاتصال 45.901 ألفاً و845 مكالمة خلال فترة عيد الفطر السعيد، بواقع 40 ألفاً و715 مكالمة على رقم الطوارئ 999، و5130 مكالمة على الرقم 901 المخصص للمكالمات غير الطارئة.

وأثنى العقيد بلال جمعة الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإنابة في الإدارة العامة للعمليات، على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901، في الإجابة على مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية، بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي على الاستجابة السريعة مع المكالمات لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وحث العقيد جمعة الطاير الجمهور الاتصال على الرقم (999) في الحالات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع.

وقال عبدالله إبراهيم، مدير مركز إسعاد المتعاملين بالوكالة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، إن مركز الاتصال استقبل في عطلة عيد الفطر السعيد 5130 مكالمة على الرقم (901)، و1273 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و549 مُحادثة من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، موضحاً أن خدمتي رسائل البريد الإلكتروني و«الدردشة» تمكنان المتعاملين من الحصول على إجابات فورية على استفساراتهم واقتراحاتهم، وذلك من قبل الموظفين المُختصين في مركز الاتصال.