«التنمية الأسرية» تهنئ 18 ألفاً من كبار المواطنين وأسرهم

أبوظبي (الاتحاد)

هنّأت مؤسسة التنمية الأسرية عبر فريق عمل «خدمة المساندة الاجتماعية لكبار المواطنين» أكثر من 18 ألفاً من كبار المواطنين والمقيمين وأفراد أسرهم، بمناسبة عيد الفطر، وتعزيزاً لجودة الحياة الكريمة والتواصل المجتمعي الفاعل.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة التنمية الأسرية على المشاركة الوجدانية في المناسبات والأعياد، بما يعزّز استقرار الأسرة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وأشارت المؤسسة إلى أهمية تقديم الرعاية الشاملة والدعم المستدام من خلال البرامج والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والوقائية والتأهيلية والتمكينية. كما أكدت على ضرورة تعزيز التواصل الإيجابي بين الأجيال، وتقوية صلة الأبناء بأجدادهم، بما يضمن اندماجهم بشكل فاعل في المجتمع والأسرة.

وتحرص مؤسسة التنمية الأسرية على تحقيق السعادة والرفاهية في بيئة يسودها الأمان المجتمعي في جميع الأوقات والمناسبات، بما في ذلك الأعياد، كما تسعى إلى توفير بيئة أسرية داعمة وحياة اجتماعية فاعلة ذات أثر إيجابي، من خلال تبادل خبرات كبار المواطنين الحياتية والعملية.