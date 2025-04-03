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علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تنفّذ 24 مشروعاً للإنارة

تحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة الإنارة العامة (من المصدر)
4 ابريل 2025 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، جهودها في تطوير وتحديث شبكة إنارة الطرق ضمن خطتها الاستراتيجية، لتحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة الإنارة العامة.
وخلال عام 2024، نفّذت الهيئة أكثر من 19 مشروعاً للإنارة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، وتم تركيب عدد 4,640 عمود إنارة وتنفيذ 51,379 عملية صيانة وتركيب كابلات بطول 206,396 متراً، بالإضافة إلى استمرار العمل على مشاريع أخرى قيد الإنجاز.
وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أنه تم تنفيذ أكثر من 19 مشروعاً للإنارة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، تضمنت إنارة الطريق المؤدي إلى حديقة السيدات بالجرينة والمواقف الخاصة بها والطرق الداخلية لضاحية السيوح - للمرحلة الثانية، وتم إنجاز إنارة طرق وجسور قناة اللية، والإنارة الديكورية الجديدة بواحة النخيل - المجاز، شارع الذيد جسر 9 و10، الطرق الداخلية بمدينة التلال، الطرق المؤدية والمواقف بمدينة الخدمات الإنسانية بمنطقة براشي، وإنارة إضافية بالطرق الداخلية للمدينة الجامعية، الطرق الداخلية بمنطقة الحمرية - غرب/شرق، وضاحية الرحمانية، العزرة، الرمثاء، الطريق المؤدي لمنطقة مهذب، الطريق المؤدي لمنطقة الشنوف، الطريق المؤدي لمسجد السيدة خديجة بمنطقة الواحة، الطريق المؤدي ومواقف حديقة السيدات بالحومة، الطريق المؤدي ومواقف مسجد وحديقة المنار بمنطقة المناخ، إنارة إضافية بالطرق الداخلية للمدينة الجامعية، إنارة الطرق المؤدية ومواقف للمساجد بمختلف مناطق الشارقة.
وأوضح المهندس أحمد الباس أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع المهمة، من أبرزها إنارة الطرق والمواقف بحصن منطقة فيلي، وبلغت نسبة الإنجاز 70%، وتحديث إنارة طريق الجادة بمنطقة مويلح، وبلغت نسبة الإنجاز 10%، وإنارة الطريق الخارجية للجسور بطريق الذيد بتصميم ديكوري مميز، وبلغت نسبة الإنجاز 5%، وإنارة أنفاق خورفكان وبلغت نسبة الإنجاز 40%، وإنارة الطرق الداخلية لضاحية السيوح - المرحلة 1 وبلغت نسبة الإنجاز 90%، وإنارة الطريق الخارجية للمكتب الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتصميم ديكوري مميز، وبلغت نسبة الإنجاز 5%.

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