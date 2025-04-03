تنظيف 42 جسراً ومصبّاً لتصريف مياه الأمطار بالعين

إيهاب الرفاعي (العين)

انتهت بلدية العين من تنظيف 42 جسراً ومصباً لتصريف مياه الأمطار في الوديان بمدينة العين، وشملت عملية الصيانة النظافة وإزالة المشوهات وإزالة الأشجار والحشائش الضارة، وكذلك نظافة الجسور وسد الفتحات العشوائية، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة السكان والمحافظة على المظهر العام.

ويقوم المشروع على إجراء أعمال تنظيف وصيانة الوديان في مدينة العين من جميع مشوهات المظهر العام، ومعالجة المشكلات فيها، والعمل على إزالة الأشجار الضارة من جميع مناطق مدينة العين، تحقيقاً لهدف التنمية المستدامة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وتسعى بلدية مدينة العين، من خلال هذا المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 90%، للمحافظة على سلامة وصحة المجتمع، وتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على نظافة مناطق المدينة، بالإضافة إلى المحافظة على الوديان كمصادر بيئية طبيعية يتحتم على أفراد المجتمع المحافظة عليها، ومنع السلوكيات والممارسات الخاطئة فيها، بما يضمن تحقيق خدمات بلدية متميزة لرفاهية المجتمع وسعادته.

وتضمن المشروع تنظيف وتسوية 3 وديان رئيسة بطول 25 كم، وكذلك إزالة الرمال المتراكمة بكمية 75 ألف متر مكعب، ضمن حملة تنظيف الوديان في المدينة، لرفع الاستعدادية والجاهزية لموسم الأمطار لعام 2025.

وتحرص بلدية مدينة العين على تنفيذ مشاريع تنظيف الوديان وإزالة الأشجار الضارة للحفاظ على نظافة وجمال مدينة العين، بالإضافة لحماية المرافق والممتلكات العامة، بما يعزز توجهات البلدية في إبراز الجانب الجمالي لمناطقها، والذي ينعكس بدوره على المظهر الحضاري، وذلك من خلال إزالة الأشجار والحشائش الضارة في الوديان، لتوفير بيئة صحية سليمة للسكان القاطنين بالقرب من الوديان، وللحد من البيئة المساعدة على تكاثر الحشرات والقوارض، ويقوم المشروع على إجراء أعمال تنظيف وصيانة للوديان في مدينة العين من جميع مشوهات المظهر العام، ومعالجة المشكلات فيها، تحقيقاً لهدف التنمية المستدامة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.