«الإمارات لرعاية الموهوبين» تناقش مبادراتها وأنشطتها للعام الجاري

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين اجتماعه برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وحضور كل من ميرزا الصايغ، والدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، والدكتورة ديالا الإبراهيم.

كما حضر الاجتماع الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، اللواء مهندس وليد المناعي، مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، اعتماد محضر الاجتماع السابق، واعتماد التقرير المالي والإداري والحسابات الختامية للعام الماضي 2024م، لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية، وتحديد موعد الاجتماع.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من مهام لجان الجمعية، والمبادرات والأنشطة التي ستقوم بها خلال العام الجاري 2025م، ومناقشة إجراء اختبارات الذكاء وقياس القدرات الذهنية لعدد 200 طالب وطالبة من الموهوبين، على مستوى الدولة حسب الجدول المقترح لذلك، واختيار المكان المناسب لإجراء تلك الاختبارات.

وبحث المجلس الترتيبات الخاصة بإقامة فعالية يوم الموهوب الإماراتي، والذي يُصادف يوم 5 من شهر مايو 2025م، والاحتفال باليوبيل الفضي للجمعية، واستقطاب عدد من أصحاب المواهب والمخترعين والمبتكرين لعرض إنتاجاتهم وإبداعاتهم خلال هذه الفعالية. واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.