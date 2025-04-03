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علوم الدار

اختتام مبادرة «ساند للحماية والسلامة المدنية»

اختتام مبادرة «ساند للحماية والسلامة المدنية»
4 ابريل 2025 00:56

أبوظبي (الاتحاد) 

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اختتمت مؤسسة الإمارات، من خلال برنامج «ساند»، مبادرة «ساند للحماية والسلامة المدنية» التي نُظّمت خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز جاهزية أفراد المجتمع للاستجابة لحالات الطوارئ بفعالية. 
وشهدت المبادرة، مشاركة واسعة في المجالس والمراكز المجتمعية في أبوظبي، دبي، الشارقة، ورأس الخيمة، حيث استفاد منها 341 متطوعاً من 22 جنسية مختلفة، بواقع 6 جلسات تدريبية استمرت كل منها على مدار يومين، وبما حقق ما مجموعه 2046 ساعة تدريبية.
ركزت المبادرة على تمكين المشاركين من المهارات الأساسية في مجالات الإسعافات الأولية، والسلامة المنزلية، وإطفاء الحرائق، والاستجابة للكوارث، ما يعزز قدرتهم على التعامل مع الأزمات بفعالية وسرعة. وقدمت التدريبات نخبة من الخبراء المعتمدين في برنامج «ساند» إلى جانب مدربين متخصصين من متطوعي برنامج «ساند».
وشملت الدورات التدريبية التي أقيمت في إطار مبادرة «ساند للحماية والسلامة المدنية» عدة محاور أساسية تهدف إلى تمكين المشاركين من المهارات اللازمة للتعامل مع الطوارئ والكوارث. 

مؤسسة الإمارات
الإمارات
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