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علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تُوزع المساعدات في وسط غزة

مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (أرشيفية)
4 ابريل 2025 00:56

غزة (الاتحاد)

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تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» أمس، كسوة على الأطفال في مركز تحفيظ القرآن بالمحافظة الوسطى، للتخفيف من معاناتهم ومساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، لم تتوقف جهود دولة الإمارات على مدار الساعة لوقف الحرب، وحماية جميع المدنيين، وإيجاد أفق للسلام الشامل، إلى جانب تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي قطاع غزة ورعاية الجرحى والمرضى من خلال المستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه وعلاج مئات المرضى والمصابين في المستشفيات الإماراتية، ولا زالت قوافل الخير والمساعدات مستمرة في إطار عملية «الفارس الشهم 3».

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