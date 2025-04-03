«إسلامية دبي» تطلق دورة تحفيظ للنساء في «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق دورة تحفيظ القرآن الكريم «جزء عم» للعام الدراسي 2024/ 2025، والتي ستقام حضورياً في مركز ند الشبا-1 للنساء؛ وذلك بهدف تعزيز ارتباط المشارِكات بكتاب الله وتيسير تعلم تلاوته وتجويده.وستعقد الدورة يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع في الفترة الصباحية (8:00 - 10:00)، وهي مخصصة للنساء فقط مما يتيح لهن فرصة مثالية لحفظ جزء عمّ ومراجعته بإشراف محفِّظات مؤهلات من ذوات الخبرة والكفاءة العالية.

وستنطلق الدورة في منتصف أبريل الجاري حيث يمكن للراغبات في التسجيل مسح رمز الاستجابة السريع المرفق في الإعلان أو إتمام التسجيل عبر موقع الدائرة الرئيس.

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود الدائرة المستمرة لنشر الثقافة القرآنية بين النساء، وتعلم القرآن وفق أحكام التجويد الصحيحة، في بيئة تعليمية محفزة تساعد على تطوير المهارة القرآنية للنساء المشاركات، كما تعزز القيم الإسلامية السمحة والطمأنينة في القلوب.