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الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
4 ابريل 2025 10:17

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الجمعة. 

وأوضح "المركز" في منشور على منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 16 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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