الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الجمعة.

وأوضح "المركز" في منشور على منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 16 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.