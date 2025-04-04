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إطلاق 27 قمراً جديداً من "ستارلينك" إلى الفضاء

إطلاق 27 قمراً جديداً من "ستارلينك" إلى الفضاء
4 ابريل 2025 10:23

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأميركية "سبيس إكس"، اليوم، 27 قمراً صناعياً جديداً من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن الصاروخ "فالكون 9" انطلق من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية بولاية كاليفورنيا الأميركية، حاملاً الأقمار إلى مدار أرضي منخفض.

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وعاد الجزء الأول من الصاروخ إلى الأرض بنجاح بعد حوالي ثماني دقائق، حيث هبط على متن طائرة بدون طيار لشركة "سبيس إكس"، كانت متمركزة في المحيط الهادي.وتعد "ستارلينك" أكبر كوكبة من الأقمار الصناعية تم تجميعها على الإطلاق، حيث يبلغ عدد المركبات الفضائية النشطة حاليا ما يقرب من 7100 قمر صناعي.

المصدر: وام
الفضاء
سبيس إكس
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