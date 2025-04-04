شرطة أبوظبي تنشر فيديو لحادث بسبب قيادة سائق لمركبة بطيش وتهور

بثت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة ضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب قيادة سائق لمركبة بطيش وتهور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر والانحراف المفاجئ .

وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي أن البند رقم "1" من مخالفات التعريض للخطر وفق القرار الوزاري رقم (178) لعام 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري تنص على التالي: قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين او سلامتهم أو أمنهم للخطر فإن المخالفة المترتبة هي 2000 د.أ و(23) نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة (60) يوماً وفك حجز المركبة 50,000 د.أ ، وتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي وهي مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر القيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 د. إ و يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

#فيديو | بثت #شرطة_أبوظبي وبالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة ضمن مبادرة " #لكم_التعليق " فيديو لحادث بسبب قيادة سائق لمركبة بطيش وتهور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر والانحراف المفاجئ .



التفاصيل :https://t.co/eaxRP4kzjG pic.twitter.com/x1N4ZUz1zh — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) April 4, 2025