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علوم الدار

«لقاء مع بطل المرونة» في محاضرة بشرطة دبي

«لقاء مع بطل المرونة» في محاضرة بشرطة دبي
5 ابريل 2025 00:57

دبي (الاتحاد)

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شهد العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة في شرطة دبي، والعميد محمد عتيق ثاني، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة، انطلاق محاضرة بعنوان «لقاء مع بطل المرونة»، قدمها المتحدث العالمي نيك سانتوناستاسو، في نادي ضباط أكاديمية شرطة دبي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة في بيئة العمل الشرطي.
استهدفت المحاضرة منتسبي الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية PIL، حيث تناولت سبل تعزيز المرونة الذهنية والتكيف مع التحديات، إلى جانب استلهام الدروس من تجربة المحاضر الشخصية الملهمة.
وأكد العميد بدران سعيد الشامسي، أهمية مثل هذه اللقاءات في صقل مهارات الكوادر الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المستجدات العالمية بأساليب مبتكرة، مشيراً إلى أن المحاضرة شهدت حضور 54 منتسباً ضمن الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية، الذي أطلقته شرطة دبي، ويستمر حتى 13 مايو 2025، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز القدرات العملية والمهنية للمشاركين في البرنامج، وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية والأدوات التي تساعدهم على تنمية المعارف في التوجهات الأمنية العالمية.

شرطة دبي
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