«بلدي دبا الحصن» يبحث تطوير المنافذ الحدودية بالمدينة

دبا الحصن (الاتحاد)

عقد المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، اجتماعاً تنسيقياً مع اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، وذلك لبحث التسهيلات المقدمة لمستخدمي النقاط الحدودية في دبا الحصن، وخطط التطوير المستقبلية، بهدف تعزيز انسيابية حركة العبور.

ترأس الاجتماع، أحمد عبد الله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي للمدينة، بحضور محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، وطالب عبد الله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، إلى جانب العقيد وليد محمد النهم، رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمقدم ركن محمد العفاري، من قيادة الحرس الوطني، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها تطوير المنافذ الحدودية من جهة الكورنيش والجهة الغربية للمدينة الفاضلة، وتشجير وتجميل مداخل ومخارج المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى تعزيز الإنارة فيها، وإجراء بعض التحسينات على الطرق المؤدية إليها، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العابرين.

وتحظى المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة الباسمة، بدعم مستمر من حكومة الشارقة التي تسعى دائماً لتطوير إجراءات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة عبر المنافذ الحدودية، ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه المتواصل، لتعزيز عملية التطوير المستمرة، بما يسهم في رفع كفاءة عمل المنافذ، وتعزيز الأمن والأمان في إمارة الشارقة.