«كهرباء دبي» تحقق جميع المؤشرات الاستراتيجية في دمج وتمكين أصحاب الهمم

دبي (وام)

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، أنها واصلت خلال عام 2024 جهودها لدعم بناء مجتمع يلبي احتياجات أصحاب الهمم، إذ حققت، وللعام الخامس على التوالي، جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، ممثلة في سعادة الموظفين أصحاب الهمم، وسعادة ذويهم عن بيئة العمل الآمنة والدامجة في الهيئة، والفرص الوظيفية العادلة والمحفزة التي توفرها لأبنائهم.

ووصل مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم إلى 100% للعام الثالث على التوالي، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 98.07%.

وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم 94.68%، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 97.64%.