حمدان بن محمد بن زايد يحضر أفراح المقبالي في دبي

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، حفل الاستقبال الذي أقيم اليوم بقاعة حتا في دبي، بمناسبة زفاف عبد الرحمن محمد سالم محمد المقبالي إلى كريمة أحمد سعيد محمد المقبالي.

وأعرب سموه، خلال الحفل، عن خالص تهانيه إلى العريس وذويه، متمنياً له حياة أسرية هانئة وسعيدة.

من جانبهم، أعرب ذوو العريسين عن سعادتهم وشكرهم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان لمشاركته أفراحهم التي زادتها سروراً وبهجة.

تخللت الحفل، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين والمدعوين، عروض من الفنون الشعبية واللوحات التراثية والأهازيج الإماراتية.