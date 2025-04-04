علي النعيمي يشارك في اجتماعين للاتحاد البرلماني الدولي في طشقند

طشقند (وام)

شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في اجتماعات الدورة 295 للجنة التنفيذية، واجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين، التي عقدت في جمهورية أوزبكستان في العاصمة طشقند.

وجرى خلال اجتماع اللجنة التنفيذية التي ترأس جانباً منها معالي الدكتور علي النعيمي، الاطلاع على تقرير رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، والمسائل المالية للاتحاد، ومبادرات الاتحاد في الدبلوماسية البرلمانية، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ومناقشة أعمال الجمعية العامة 150 للاتحاد.

واستعرضت اللجنة استراتيجية الاتصال للاتحاد البرلماني الدولي، ومسائل التعاون مع الأمم المتحدة، ونتائج التحضير لجائزة كريمر - باسي، ونتائج اجتماع فريق العمل المعني بالشفافية والمساءلة والانفتاح، وانتخاب نواب رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس الاتحاد، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد.

من جانب آخر، كرمت معالي توليا اكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، معالي الدكتور علي النعيمي، عن فترة تمثيله الفاعلة للمجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية، التي استمرت أربع سنوات.

كما ترأس معالي الدكتور علي النعيمي، اجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين، حيث جرى مناقشة التعديلات المقترحة لتعزيز التوازن بين الجنسين في قيادة الاتحاد.