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علوم الدار

عمر الدرعي يلقي خطبة الجمعة في «جامع موسكو الكبير»

عمر الدرعي خلال إلقائه خطبة الجمعة (من المصدر)
5 ابريل 2025 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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ألقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة خطبة صلاة الجمعة في مسجد موسكو الجامع في روسيا، وذلك بحضور الدكتور محمد أحمد سلطان الجابر، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية روسيا الاتحادية، وسماحة الشيخ راوي عين الدين مفتي روسيا، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، وجمعٍ كبيرٍ من المصلين الذين يقصدون هذا المسجد باعتباره الرئيسي والأكبر في العاصمة موسكو.
وهنأ الدكتور الدرعي الشعب الروسي قيادةً وشعباً بعيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالأمان والاطمئنان، مؤكداً ضرورة التمسك بقيم الإسلام السمحة، ومواصلة قيم المودة والفضائل التي عايشها المسلمون في شهر رمضان الكريم المتمثلة في التراحم والتعاضد والتماسك، مبيناً أن ذلك هو نهج الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعونا إلى التسامح وتقوية النسيج الاجتماعي والتعاون لتحقيق الحياة السعيدة والهانئة لكل أفراد المجتمع على اختلاف أطيافهم ومذاهبهم.

صرحٌ تاريخي
مسجد موسكو الكبير هو صرحٌ تاريخي مميز يتخطى عمره قرناً من الزمن، ويعد أحد أقدم المساجد في روسيا والأكبر في العاصمة موسكو، يقصده المسلمون من أنحاء البلاد، وانطلاقاً من قيمها ومبادراتها الموجهة لخدمة الشعوب يحظى هذا المسجد بدعمٍ مستمر من الإمارات، من رحلة إعادة بنائه وتمويل المشروعات الخيرية والإنسانية التي يشرف عليها مسؤولو المسجد، إضافةً إلى تقديم منحٍ دراسيةٍ للطلاب للدراسة بالدولة، في ظل التعاون لترسيخ مبادئ الحوار بين الأديان، وتعزيز التعايش السلمي.

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