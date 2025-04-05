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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
5 ابريل 2025 16:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:41، والجزر الأول عند الساعة 14:33.
بحر عمان: خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 18:10 والمد الثاني عند الساعة 05:10، والجزر الأول عند الساعة  10:38 والجزر الثاني عند الساعة 23:58.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.
المدينة العظمى الصغرى العظمى الصغرى
أبوظبي 40 26 60 10
دبي 39 28 55 15
الشارقة 39 24 65 10
عجمان 38 28 65 15
أم القيوين 36 21 70 20
رأس الخيمة 39 22 60 20
الفجيرة 34 25 65 25
العـين 40 23 40 10
ليوا 42 24 65 10
الرويس 41 27 70 15
السلع 42 24 80 25
دلـمـا 38 26 80 25
طنب الكبرى / الصغرى 37 25 80 30
أبو موسى 35 25 85 30

 

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المصدر: وام
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