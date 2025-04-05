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علوم الدار

محمد بن راشد: ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول

محمد بن راشد: ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول
5 ابريل 2025 22:53

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بكأس دبي العالمي للخيول 2025.
وقال سموه، في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول.. بمشاركة أفضل 100 خيل في العالم.. ومجموعة من أفضل الفرسان وملاك الخيول من قارات العالم الخمس وحضور 65 ألف متفرج». 
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أبارك لقطر ولأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الفوز بشوط السباق الرئيسي في كأس دبي العالمي للخيول عبر الجواد (هت شو).. ونبارك لأصحاب الخيول والفرسان أجمل ليلة من سباقات الخيل العالمي». 
وأوضح سموه: «نبارك لدولة الإمارات هذا الحدث الاستثنائي الذي تم نقله بشكل مباشر لأكثر من 170 دولة حول العالم. ونلقاكم العام القادم على خير وبخير بإذن الله».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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